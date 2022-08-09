邵氏創意中心開幕　邵氏基金會主席：冀為創意產業鋪路

邵氏創意中心今日（9日）於將軍澳舉行開幕典禮。項目由邵逸夫慈善信託基金資助，邵氏影城投資3億提升設施，當中包括興建邵氏創意中心，總面積11,000平方呎，中心以開放式設計，中心配備多間獨立辦公室、休閒及公共空間、多個拍攝場景、會議室等，會員可透過應用程式「WeStart HK」以租用相關設施。

邵氏創意中心直擊



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邵氏基金會主席及邵氏影城董事總經理陳偉文表示，邵氏影城一直在基金會的支持下營運，所得收益在扣除開支後，會交由基金會作慈善用途。他指邵氏創意中心將為本港創意產業鋪路，已經與香港浸會大學及香港演藝學院商討合作事宜，未來亦會與其他大專院校研究與影視相關的合作項目。

至於題材方面，他指出，只要不觸犯香港法例，中心便會支持，又相信政府放寬社交限制及入境隔離規定後，會重新吸納外國電影界人士到訪。

陳偉文表示，邵氏創意中心將為本港創意產業鋪路，已經與浸大及演藝學院商討合作事宜，未來亦會與其他大專院校研究與影視相關的合作項目。（廖雁雄攝）

問及對新進導演的支持，高先電影有限公司董事總經理曾麗芬表示，只要導演有創意以及對其作品有信心，便會支持他們發展，她另指，並不認為香港電影界表現式微，香港近年有不少大製作，串流平台亦有助電影於海外上映。

資深電影導演黃修平就補充，串流平台乃大勢所趨，不過作為業界人士，他呼籲市民到戲院支持屬於人類的電影界文化，並形容「戲院係電影既廟堂」，大家應好好珍惜。