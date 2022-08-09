財庫局辦展覽及交流會　推動政府部門透過採購實現公共服務數碼化

財經事務及庫務局今日（9日）主辦以「把握時機──實現工作流程和數據管理數碼化 透過採購 迎合需求」為主題的展覽及交流會，以便利各政府部門可一站式了解市場上數碼科技的應用方案及趨勢，透過日後公開採購合適的方案以加快推動公共服務的改革，提供更優質的服務。活動由政府物流服務署（物流署）及香港生產力促進局協辦。

財庫局指，牽頭舉辦是次活動，旨在鼓勵及協助各政府部門通過科技加快和簡化工作流程，並採用數字化的思維和方案處理數據，從而提供更到位及科學化的公共服務，為社會大眾帶來嶄新的公共服務體驗。

為籌備是次展覽及交流會，財庫局和物流署的同事特別接觸了不同部門，了解各部門在提供公共服務時於工作流程及處理數據方面經常遇到的困難，繼而聯同香港生產力促進局、香港科學園及數碼港，主動尋找市場上的多種數碼科技解決方案。

是次展覽吸引來自60多個政策局及部門、20多名部門首長，以及約600名人員出席，他們瀏覽40間創新科技參展商展示的多達18項科技範疇數碼解決方案。

活動由財政司司長陳茂波主禮。﹙政府圖片﹚

活動由財政司司長陳茂波主禮。他表示，創科產業是經濟新增長點，引領新優勢產業的發展和傳統產業的轉型升級，讓經濟邁向高質量發展，提供更多優質就業機會。對企業來說，數字化有助轉型賦能，提質增量、激發創新。特區政府一直以創科產業作為推動整體經濟發展的宏觀策略。

陳茂波說，新冠疫情突顯了公共服務數碼化的必要性，促使政府加快檢視如何在公共服務層面帶來創新，回應市民在「新常態」下的需要。政府會以身作則，發揮「倡導者」和「先行者」的角色，通過科技及創新方案，協助部門提升公共服務的效率。

許正宇鼓勵各部門迅速行動，透過採購合適的方案將數碼化工作付諸實行。﹙政府圖片﹚

財經事務及庫務局局長許正宇亦於開幕禮上表示，財庫局希望政府部門運用市場上的應用方案，與創新科技業界攜手合作，加快推動公共服務的改革之餘，亦為業界帶來商機，互相激發創新，締造雙贏。他鼓勵各部門迅速行動，透過採購合適的方案將數碼化工作付諸實行。一如既往，採購部門會採用公開公平的採購及招標程序，並歡迎所有市場上的數碼解決方案提供者參與投標。

許正宇指，財庫局一直透過制定與時並進的政府採購政策，提升政府部門對業務數碼化及創新科技的認識及應用。局方於二○一九年推出支持創新的政府採購政策，其中評分制度內的技術評分比重由以往最高的40%上調至70%，當中須預留約20%的分數評審創新建議，絕非純粹「價低者得」。部門在符合現行採購政策的原則下，可以靈活按部門需要，制訂採購合約要求和招標規格，以採購最適合他們需要的產品及服務。

活動展示的數碼解決方案涵蓋多個科技範疇，包括人工智能、流程自動化、物聯網、大數據分析、網絡資訊保安等，方便各部門獲得市場上最新並切合其需要的創新科技方案的第一手資料。另外，大會亦舉辦了四場深入淺出的研討會，邀請業界翹楚分享最新的數碼應用科技趨勢，包括機械人流程自動化、數碼轉型和智能科技在公共服務上的應用。