聯想首季多賺11%　創一季度歷史新高　惟收入幾乎零增長

聯想（0992）公布首季業績，截至今年6月底止三個月，季內股東應佔溢利按年增長 11%，至5.16億美元，創第一季度歷史新高。非香港財務報告準則下，經調整淨利按年增長 35%，至5.56億美元。

期內，收入較去年同期僅輕微增加，至169.56億美元。其中，由個人電腦、平板電腦、智能手機和其他智能設備業務組成的智能設備業務集團，季內收入及溢利按年分別下降 3%及 2%，經營利潤率達 7.5%。

個人電腦業務方面，中國的個人電腦銷售表現遜於其他地區市場，主要由於新冠肺炎封鎖。除中國外，智能設備業務集團的商用個人電腦收入較去年同期增長 3%。

聯想指，智能設備業務集團在抓住個人電腦產品以外的增長機會方面取得了很大進展。得益於多個增長點，非個人電腦銷售額同比增長 12%，佔業務集團收入的 22%。在將智能手機升級至 5G 手機的支持下，其智能手機銷售增長軌跡保持穩定。

展望未來，聯想認為數字化和以服務為主導的轉型的戰略機遇將會支持對聯想端到端、使用者友好型產品和服務解決方案，以及可靠設備的長期增長。這些外部催化劑，疊加集團於創新的投資和全球化足跡是實現淨利潤加倍的中期目標的關鍵。