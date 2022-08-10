僅9名員工　港產券商智富融資承尚乘強勢　曾炒高61倍市值超曼聯

以往本地細價股屢見爆炒，殊不知這股風潮已轉移至美股，繼港產獨角獸尚乘數科（HKD）曾升數百倍之後，另一間僅有9名員工的港產券商公司智富融資（MEGL）接力炒起，市值曾達到390億港元，超過英超球隊曼聯（MANU），惟隔夜大跌89.5%至12.32美元。

智富融資於今年4月29日向美國SEC遞交上市申請，計劃發行500萬股，合計總股本2,000萬股，上周五（5日）在美國掛牌，招股價為4美元，當日即炒升數十倍，最終收升23.25倍，報97美元。

本周一（8日）曾高見249.94美元，較上市價高約61倍，市值近50億美元（折合約392.4億港元），其後又再高位回吐一半，以117美元收市。

至周二（9日）再出現回吐，早段暴跌58.3%，報48.81美元，並三度觸發熔斷。隔夜亦大跌89.5%至12.32美元，市值跌至2.46億美元（折合約19.31億港元）。

9人港產券商公司

智富是香港的一家金融服務提供商，成立於2016年，由曾在建銀國際任職的陳偉豪和曾在國泰君安香港任職的陳斯漢共同創辦，合共持有63%權股或1,260萬股，賬面價值近107億港元。

公司主要從事提供企業融資諮詢服務和承銷服務，目前提供的服務包括IPO保薦服務、財務諮詢和獨立財務諮詢服務、合規諮詢服務以及承銷服務。截至2021年底，智富僅有9名員工，包括2名管理人員、2名負責財務、行政、合規的人員和其他5名項目執行人員。

2020年和2021年，公司分別錄得營收2,042萬港元、1,687萬港元，相應淨利潤為420萬港元、158萬港元。