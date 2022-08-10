國泰業績｜上半年虧損收窄34%至50億元　冀下半年業務表現更佳

國泰（0293）公布截至今年6月底中期業績，股東應佔虧損50億元，按年收窄33.9%，不派息。

期內收益為185.51億元，升17%，普通股股東應佔虧損為52.99億元，減少32.56%。

國泰指出期內客運服務收入按年增加20.86億元，按年增加178.9%，貨運服務收入增加8.9%至138.3億元。其他服務及收回款項為26.35億元，上升9.6%。

香港快運半年蝕逾8億元

國泰指出，旗下國泰航空上半年應佔虧損為15.01億元，香港快運虧損8.24億元，華民航空則錄得3.83億元溢利。

公司指出，上半年員工成本減少12%至50.57億元，著陸﹑停泊及航線開支為23.05億元，增加0.5%，燃油開支（包括對沖收益）為26.3億元，按年增加13.8%。公司表示，期內錄得燃油對沖收益為19.88億元。

公司指出，本年初期面對艱難的營運環境，對每月營運現金表現造成負面影響。然而香港特別行政區政府於5月1日開始調整旅遊限制及檢疫要求，使每月現金表現勝於預期，以致公司在上半年後期能夠實現經營正現金流。

冀保持經營正現金流

國泰指出，由於疫情發展仍不明朗，繼續專注維持審慎的現金管理，目標是在往後繼續保持經營正現金流。

公司又指出展望未來，最新對入境旅客檢疫要求的調整預計有助提升旅遊意欲，目標是在今年底逐步將可載客量及可載貨量分別增至疫情前水平的25%及65%。這使公司相信，下半年旗下航空公司及附屬公司的表現將較上半年為佳。然而，來自聯屬公司的業績（當中佔比大部分的報告期為延遲3個月結算）仍會面對極大挑戰。

公司表示，由於預期將會重開邊境，團隊正為迎接通關後全球旅遊需求增加而積極作好準備，已開始將停泊於外地的飛機調回香港，及展開全面的招聘計劃，期望在未來18至24個月內招聘超過4,000名前線員工，以應付公司的營運需要。