去美元化成趨勢　印度企業據報購俄煤以港元及人民幣支付

俄羅斯因俄烏軍事衝突受到西方制裁，卻間接推動大宗商品交易去美元化，幫助了人民幣國際化。據外電消息稱，海關文件和業內消息人士透露，印度公司正在更多地使用亞洲貨幣包括人民幣及港元，來支付從俄羅斯進口的煤炭，避免使用美元，從而降低違反西方對俄羅斯制裁的風險。

據《路透》引述消息稱，印度一家貿易消息來源利用海關文件匯編的交易摘要顯示，今年6月，印度買家至少用美元以外的貨幣購買了74.2萬噸俄羅斯煤炭，相當於當月從俄羅斯進口170萬噸煤炭的44%。另一份海關文件顯示，最近幾周，印度鋼鐵生產商和水泥生產商使用阿聯酋貨幣迪拉姆、港元、人民幣和歐元購買俄羅斯煤炭。

6月人民幣佔俄羅斯煤炭非美元支付份額的31%，港元佔28%。該貿易消息來源的數據顯示，歐元佔比不到四分之一，阿聯酋迪拉姆約佔六分之一。印度央行並已批準用印度盧比支付大宗商品，該央行預計此舉將促進用本幣與俄羅斯的雙邊貿易。

阿聯酋貨幣亦為支付選項

俄羅斯7月成為印度第三大煤炭供應國，進口量較6月增加逾五分之一，達到創紀錄的206萬噸。自烏克蘭戰爭爆發以來，和中國一樣，印度也積極增加了對俄羅斯石油和煤炭的采購，幫助莫斯科免受制裁的影響，並使新德里能夠以低於其他國家供應的價格獲得原材料。

路透從消息來源提供的6月份11艘船隻海關文件中，其中4艘使用了人民幣、歐元和阿聯酋迪拉姆支付俄羅斯煤炭。據兩名熟悉交易的貿易消息人士證實，在該交易員總結的11筆交易中，另有三艘船隻使用港元和人民幣支付。