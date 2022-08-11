稻香發盈警　料上半年蝕逾1億元　晚市堂食限制造成嚴重影響

稻香控股（0573）發盈利警告，集團預期截至今年6月底止半年間，料收入按年下跌15%至20%，料期內虧損1億至1.05億元。

公司指，中期虧損主要歸因於期內收益大減，以及期內表現不佳的食肆的物業、廠房及設備及使用權資產的減值虧損。

公告提到，上半年內地及香港的經濟持續受到2019新型冠狀病毒疫情打擊。自今年3月開始，內地爆發更具傳染性的COVID-19病毒變種，以致主要城市實施了旅行限制和城市封鎖。集團位於上海和廣東省的一些食肆，在今年3月至6月期間需要暫時關閉或暫停堂食。

至於在香港方面，第五波疫情於今年初爆發，特區政府於1月下旬至4月中旬實施對晚市堂食的限制，對集團的營運造成嚴重影響。有關影響包括香港業務暫停營運食肆營業天數達1,363天（共41家食肆）及中國內地業務暫停營運食肆營業天數達1,049天（共49家食肆）。

集團已申請香港特區政府推出的「2022保就業」計劃，工資補貼已全部用於支付員工工資。集團亦獲得第五輪和第六輪防疫抗疫基金－餐飲處所資助計劃的補貼，所有補貼均直接用於日常營運。此 外，集團受惠於中國政府的階段性減免企業社會保險費。