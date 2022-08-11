The Sandbox全球用戶超350萬　兼進駐K11 MUSEA設期間限定店

Animoca Brands旗下去中心化區域鏈平台The Sandbox於香港開設首間期間限定店，同時為啟動在即的Alpha第三季預熱。

The Sandbox Alpha 3 Atelier位於尖沙咀K11 MUSEA五樓，活動期間設有多場工作坊、探討元宇宙的分享會，以及在大屏幕上播放影片作品。

The Sandbox指出，活動期間只要到訪The Sandbox Alpha 3 Atelier及登記帳戶，即有機會獲得獎賞。TheSandbox 每日會送出1,000 SAND幣，並派Alipha Pass，參加者更機會獲得1x1 LAND土地，以及由工作室製作的 NFT 大宅，在元宇宙中擁有未來的家。

The Sandbox業務增長主管黃宏誠表示，Alpha第三季比以往的規模更龐大，匯聚超過300個已加盟為合作夥伴的品牌和知識產權，相信會吸引更多的香港用戶加入。

對於近期虛擬資產價值下滑，黃宏誠指，現時平台在全球擁有超過350萬名用戶，同時不斷有新品牌加入成為合作夥伴，認為不能拘泥於數月的市況，平台一直致力為用戶打造長期的價值。