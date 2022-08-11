中銀夥中銀人壽推綠色網上保險　稱將與其他公司合作推ESG產品

中銀香港與中銀人壽推出「中銀人壽綠色網上儲蓄保險計劃」，此為香港市場上首個由獨立第三方專業認證機構進行認證之綠色保險計劃，3年期滿時美元保單年度化保證回報率高達3%，人民幣年度化保證回報2.75%。新產品只限於手機銀行投保，如一筆過繳付保費，保費可低至人民幣3,000元或375美元。

中銀香港個人數宇金融產品部副總經理周國昌表示，手機銀行交易佔比在疫情時間上升明顯，當中佔債券交易80%以上，預計疫情後客戶使用手機銀行的習慣會持續。目前手機銀行理財產品有約20隻，當中逾一半為保險產品包括危疾及醫療產品等，下半年會繼續針對手機銀行推出相關新產品，另也會與其他公司合作推出ESG投資類產品。

他並指出，目前市況波動，美國息口向上，美元及人民幣定價的投資產品有一定吸引力。

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，市面上美元定存逾3厘，相較新產品3年有年度化保證利息回報3厘，前者僅屬於短期利息保證。美國預計持續加息至年底達3至3.5厘，隨著通脹受控，明年是否持續加息成疑。新產品會主要投資在獲認證的綠色債券產品，例如人民幣碳中和的可持續發展產品。

他又補充，新產品期望能吸引更多年輕客戶群，因其習慣用手機銀行，而最低投保門檻也較低。新產品最高投保額為200萬人民幣或25萬美元。是次推出的綠色保險產品包含人壽保障及額外意外身故賠償，客戶為自己及家人帶來保障之餘，亦可推動環保及可持續發展。