積金局﹕至今年3月底強積金總淨資產1.12萬億元　投資回報佔3成

積金局公布截至今年3月底止財政年度的年報，指出截至今年3月底強積金總淨資產值為 1.12萬億元，當中約3成 （3,260 億元） 為淨投資回報。自強積金制度實施以來的平均 年率化淨回報為3.6 %，高於1.8%的同期平均通脹率。截 至 20 2 2 年 3 月 底，可 扣 稅 自 願 性 供 款 帳 戶 有 62,000個，

積金局又指出，總供款額約64.3億元。在 2021至22年度，可扣稅自願性供款的供款總額 為25.1億元，較2020至21年度的22.1億元增加13%。

於2022年3月底，有270萬個帳戶 （ 約佔全數1,055萬 個帳戶25.3%） 的強積金是根據預設投資策略的規定進行投資，或投資於該策略下的成分基金，總資產約849.5億（ 約佔強積金制度總淨資產值7. 6%）。

積金局又指出年內巡查了858間僱用場所，就拖欠供款個案發出317,500份付款通知書 ；調查 44 ,651宗違規僱主個案，當中大部分涉嫌拖欠供款 （44 ,596宗個案 ） 和有些涉及沒有安排僱員參加強積金計劃 （1,080宗個案 ）。 另外，向涉嫌違例的僱主及有限公司董事或管理人員發出280張檢控傳 票 ，並向屢次拖欠供款的僱主發出46份罰款通知書 。年內成功為82,800名僱員討回共1.4億元拖欠供款 。

此外積金局於年報內亦指出，為了阻嚇強積金或職業退休計劃成員作出虛假聲明，以永久離開香港為理由提早提取其強積金權益或最低強積金利益，當局繼續對作出該等虛假陳述的申索人採取檢控行動。