香港經濟｜政府降今年全年經濟預測　料收縮0.5%至增長0.5%

政府再降今年全年本港經濟增長預測，為3個月內第2次。政府預料今年本港經濟收縮0.5%至增長0.5%。

政府指出，考慮到上半年經濟表現遜於預期，以及環球經濟前景急劇惡化，今年實質本地生產總值增長預測由五月時覆檢的1%至2%，向下修訂至收縮0.5%至增長0.5%。政府將繼續密切留意情況。

按季增長回復正增長1%

政府指出，第二季香港經濟整體上有所改善，不過改善程度較預期弱。環球需求轉弱以及跨境運輸持續受干擾，嚴重拖累出口表現。同時，本地活動略見恢復，但動力在季度後期回軟。實質本地生產總值繼第一季按年收縮3.9%後，第二季跌幅放緩至1.3%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值回升1%。

出入口數據方面，整體貨物出口在第二季的按年實質跌幅擴大至8.6%。輸往內地的出口進一步明顯下跌，輸往美國和歐盟的出口增長放緩，輸往大部分其他亞洲主要市場的出口則繼續上升。服務輸出回復2.3%的溫和實質增長。旅遊服務輸出明顯增長，但仍在極低水平。跨境金融活動略見復蘇，金融服務輸出因而好轉。

政府又指出，勞工市場在第二季改善。經季節性調整的失業率由第一季的5.0%上升至二至四月的5.4%後，連續下跌至第二季的4.7%。第二季大部分主要行業的失業率較二至四月的高位下跌，尤其是餐飲服務活動業、零售業、建造業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。就業不足率由第一季的3.1%上升至二至四月的3.8%，及後在第二季回落至3%。

調整入境檢疫安排有服務輸出

展望未來，外圍環境顯著惡化將在今年餘下時間嚴重影響香港的出口表現。先進經濟體通脹高企，以及多家主要央行因而大幅收緊貨幣政策，將進一步削弱環球增長動力，儘管預期內地經濟復蘇應能抵銷部分影響。環球疫情演變、地緣政治局勢緊張等風險因素須密切留意。不過，如果內地與香港之間的跨境物流干擾較明顯改善，香港的對外貿易或能得到一些緩解。最近對訪港旅客檢疫及檢測安排的調整也應有助服務輸出。

本地方面，只要本地疫情維持受控，經濟活動應會進一步恢復。消費券計劃將繼續支持消費需求，但金融狀況收緊可能會使消費氣氛和消費開支有所減弱。借貸成本上升也可能使企業在進行固定資產投資時更加謹慎。社會各界仍須繼續與政府齊心合力，令本地疫情維持受控。

早於政府下測今年經濟增長預測前，大行及商會已看淡本港經濟前景。大和已將今年本港經濟預測下調，由原來預期收縮0.5%，調低至收縮1.7%，惠譽及總商會均預料今年本港經濟收縮0.5%。