MIRROR COLLAR「消失」於業績　電盈半年蝕8800萬　ViuTV收入增半

電訊盈科（0008）公布上半年業績，截至今年6月底止，上半年虧損8,800萬元，較2021年同期收窄72%。每股虧損1.14仙，中期息派9.56仙。

期內，收益增加1%至182.56億元；香港電訊總收益上升3%至161.57億元；OTT 業務收益上升22%至7.86億元；免費電視及相關業務收益上升52%至3.88億元；企業方案業務收益上升2%至25.48億元。

免費電視及相關業務方面，電盈指，ViuTV 取得的廣告增多源於廣告客戶基礎日益增長，當中包括橫跨多個不同行業如銀行、投資、保險及家具用品等的新舊廣告客戶。ViuTV 於 2022 年上半年的黃金時段收視增加24%，ViuTV 應用程式於期內的下載量增長19%。

受惠於收視及收益上升，上半年，免費電視及相關業務錄 7,900 萬元 EBITDA，連續第二個半年期間錄得正數。不過，若如去年下半年相比，免費電視收入則跌約28.7%。

值得注意的是，電盈在以往業績報告上，均有提及旗下男子組合MIRROR的貢獻，甚至在去年上半年業績中提及了當時MIRROR的演唱會門票全部售罄，組合成員亦接拍多個國際品牌的廣告。惟今次業績報告中，電盈未有再提及MIRROR或COLLAR等組合。