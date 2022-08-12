被追租逾230萬　實惠強調財務穩健　「小部份業主迫不及待入稟」

港府早前因疫情肆虐而推出「暫緩追租」措施，禁止業主向特定行業追租，措施上月底屆滿後，陸續有商戶被入稟追租。其中，連鎖家具店實惠家居位於將軍澳廣場分店，日前遭業主入稟高等法院，被指自3月拖欠租金逾234萬元，以及管理費等其他費用。

實惠最新以逾400字回應事件，指今年上半年，香港整體受第五波疫情所影響，致零售業總銷貨價值跌2.6%，總銷貨量更下跌5.6%。香港政府及時推出「暫緩追租」措施，令業界得以喘息，但可惜措施剛於上月底屆滿，小部份業主已迫不及待入稟法庭追租。

關百豪︰個別大業主一意孤行入稟

集團董事長關百豪稱，受疫情及環球經濟影響，香港經濟三年來兩度衰退。香港在新任行政長官帶領下，剛要展開新篇章之際，香港人理應本著同理心守望相助、同舟共濟，渡過「疫」境。「我們很遺憾一些個別大業主在沒有商討的情況下，一意孤行入稟法庭追租。」

關百豪稱，感謝各方友好連日來的關心和支持，尤其是與零售商共度時艱的一眾業主及伙伴們。他續指，集團財務穩健、業務穩定、現金流充裕。「實惠勤勤懇懇服務香港三十多年，正如集團座右銘 – 起起落落．無懼風雨，我們矢志與香港一起共度時艱，並繼續克盡己任、與時並進為大家服務。惟其他零售商，尤其是中小企業，更需要大家攜手幫助、互相扶持，讓大家有喘息空間，共同渡過『疫』境之餘，齊心重建香港經濟。」