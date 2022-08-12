ESG｜IKEA重返油尖旺！　尖沙咀開新店　以可持續發展作賣點

IKEA宣布，繼去年於大埔開設規劃及訂購中心後，今年再下一城，相隔多年後重返油尖旺鬧市，進駐尖沙咀K11 Art Mall，開設佔地近15,000呎的規劃及訂購中心，並推行「可持續發展及健康生活」。該規劃及訂購中心今日（8月12日）正式開幕。

宜家家居北亞區董事總經理Adrian Worth表示，闊別油尖旺區30年，對於IKEA再次回歸九龍區中心地帶，感到興奮和期待，希望能為新客群提供更完善、更嶄新的購物體驗。他又稱，全新規劃及訂購中心特意選址K11 Art Mall，位置佳，交通方便，且重視創意與藝術，「我們相信能夠以可負擔的價格為顧客帶來更多有趣、設計新穎而高品質的產品。 」

IKEA指，尖沙咀規劃及訂購中心不只提供傢具家飾及佈置靈感，還推廣可持續發展的概念，新設的「可持續發展」區內設近數百的傢俬及家品均符合綠色低碳和可持續發展概念，如綠色植物、以天然布料和可再生物料生產的床上用品等，並帶來有助減少浪費、節約水電和垃圾分類的實用廚具推介，顧客亦可從周邊的標籤了解有關可持續發展的小知識，全方位感受綠色生活之餘，一覽綠色傢具及家飾。