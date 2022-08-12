中港證監發布優化滬深港通交易日安排　料無法交易天數減半

中證監和香港證監會今天 （星期五）發布關於優化滬深港通交易日曆安排的聯合公告，在優化安排實施後，香港聯合交易所有限公司（香港交易所的全資附屬機構）、上海證券交易所和深圳證券交易所，將在兩地市場均開市的所有交易日同時開放滬深港通交易服務。

按照目前的安排，僅在兩地市場均開市的香港市場交易日（T日），且兩地市場於相應的貨幣結算日（T+1日）均能提供銀行服務時，滬股通和深股通交易才可進行。由於香港市場在公眾假期不提供銀行服務，因此目前滬股通和深股通在香港公眾假期的前一個交易日 （H-1） 不能提供交易服務。

此次宣布的調整將使滬股通和深股通在香港和内地市場的所有共同交易日都開放服務。港股通交易日曆也將進行類似的優化。《路透》報道，據測算，交易日曆優化後，預計可將目前無法交易的天數減少約一半。

港交所行政總裁歐冠昇表示，優化滬深港通交易日曆安排將進一步提高互聯互通下的跨市場投資便利，方便香港及國際投資者投資中國內地市場，同時為內地投資者提供更多參與香港市場的機會。港交所將致力與監管機構及業務夥伴共同努力，不斷提升中國內地及香港資本市場的互聯互通，推進連接中國與世界的戰略。

港交所又稱，將繼續與兩地的夥伴緊密合作，為優化滬深港通交易日曆做好準備工作。相關優化的正式實施日期將適時另行公布。

香港證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，內地與香港股票市場交易互聯互通機制，為兩地投資者提供獨特機會，參與彼此的市場。優化安排可令投資者通過滬深港通更好地管理其投資，並將支持互聯互通機制的進一步發展。