快狗打車盈警　料半年虧損最多11.5億元人民幣

於6月下旬上市的快狗打車（2246）發盈警，預料今年上半年權益持有人應佔虧損介乎10.14至11.5億元（人民幣‧下同）。去年同期虧損2.47億元。

公司又指出，上半年收入介乎3.14至3.59億元。

公司表示，虧損增加因為以股份為基礎的酬金費用主要因本集團於2021年8月18日採納的股份激勵計劃而增加約5.8億元，可轉換可贖回優先股的公允價值變動虧損因本公司估值增加而增加約1.58億元，以及上市費用增加約3,350萬元

公司指出，董事會認為，呈列經調整虧損淨額（非《國際財務報告準則》計量）有利於通過消除若干項目的潛在影響，比較不同期間的經營表現及與其他具備類似經營業務的可比較公司進行比較。經調整虧損淨額界定為經加回（i）以股份為基礎的酬金費用；（ii）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值變動；及（iii）上市開支後調整的期內虧損淨額。公司預期截至2022年6月30日止六個月錄得經調整虧損淨額介乎約1.146億元至約1.3億元，而2021年同期則錄得經調整虧損淨額約8,810萬元。經調整虧損淨額增加乃主要由於僱員人數增加導致僱員福利開支（不包括以股份為基礎的酬金費用）增加，以及分包費用增加。