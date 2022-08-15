中國中免（1880）今起招股　入場費16717元　有望成今年最大型IPO

中國最大免稅店營運商中國中免（1880）今日﹙15日﹚起至周四﹙18日﹚招股，公司計劃全球發行約1.0276億股H股，90%為國際配售，10%在港公開發售。招股價介乎143.5至165.5元，集資最多170.07億元，取代天齊（9696）成為今年以來集資額最多的新股。

中國中免每手100股，入場費16,716.8元。公司預計，將於8月25日在聯交所掛牌；中金及瑞銀為聯席保薦人。

是次中國中免招股，有望成為本港今年最大型的新股IPO。集資規模龐大，中國中免亦引入9名基石投資者，包括中國國有企業混合所有制改革基金、愛茉莉太平洋等，認購合共約62.38億元等值股份。

中國中免董事會主席兼執行董事彭輝表示，選擇在港上市主要是配合公司長期國際化發展規劃，相信可提高品牌影響力及知名度，鞏固龍頭地位，並有助拓展海外市場業務。

去年收入逾677億人民幣

翻查招股文件，集團於2019年至2021年收入分別為480.13億元（人民幣，下同）、525.98億元及676.76億元；利潤則為54.7億元、71.1億元及124.4億元。疫情影響下，今年上半年收入為276.5億元，利潤為45.5億。

市佔率方面，中免高達86%，於中國免稅品營運商擁有絕對的領先地位，第二位的僅4.1%；截至最後可行日期有193家店舖，其中內地28個省、直轄市和自治區的100個城市中經營184家店舖；境外經營為9家，7家在香港、澳門和柬埔寨，以及兩家郵輪免稅店。

「離島店」成主戰場

近年集團積極推動海南市場，2020年及2021年「離島店」、即位於海南的分店收入佔集團總收入高達57%及69.5%，今年首三個月亦進一步升至72.1%，意味單是海南省這5家分店收益，已遠超其他分店。

不過近日海南疫情嚴峻，據報多達約15萬名遊客滯留，市內亦要進入「靜態管理時間」，若情況持續，業務或進一步受負面影響。

至於消費類型方面，近年亦有好大的轉變。集團指，免稅煙酒的收入貢獻由2019年的21.8%，已大幅減少至2021年的2.7%，到今年首三個月更進一步減至2.6%，主要因為煙酒產品在口岸免稅店售賣，疫情相關旅遊限制對口岸免稅店的影響，導致免稅煙酒銷售減少。

免稅煙酒收入佔比大跌至2.6%

至於免稅時尚品及配飾收入貢獻，就由2019年的12.3%大幅增加至2021年的26.3%，今年首三個月更進一步增至31.3%，主要離島免稅市場的發展，受惠於2020年推出的有利免稅政策，特別是旅客的免稅購物限額增加，令在海南免稅店的消費增加。

中國中免副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書常築軍則提到，海南早前爆發疫情，旗下有門店有暫時關閉，但由於公司近年採取線上線下同步發展，故在5月下旬銷售已復甦，6月銷售更錄得按年增長，因此預期疫情影響短期，中長線不會對經營造成更大影響。他估計，第三季末至第四季銷售將發力，維持全年銷售增長指標。

消息指，現時中國中免國際配售部分已初步錄得足額認購。