國壽等5大央企從美國退市　官媒指不會引發中概股「退市潮」

中國石油（0857）、中國人壽（2628）、中鋁（2600）等五大央企宣布從美國退市，官媒《上海證券報》引述專業人士、從業者及接近監管的權威人士認為，5家企業主動退市，不會對中概股、對中美兩個資本市場構成大的影響或衝擊不必過度解讀。

不意味「退市潮」

有資深投行人士表示，5家企業宣布主動自美退市，是根據自身實際情況、按照境外上市地規則作出的決定。實際上，這5家企業有較大特殊性，也並不能代表兩百多家在美中概股企業的一般情況。個別企業自美退市並不意味着「退市潮」。

報道又提到5家企業在美國上市的存托股（ADR）股份佔比較小，影響非常有限。同時，5家公司均為A股、H股、美股上市公司，自美退市不會影響其後續融資活動。

該人士強調，大部分中概股企業主動退市的條件和意願不足。一方面，大部分在美中概股企業目前仍以美國為主上市地或者唯一上市地，多數或者全部股份在美上市。除非進行私有化，或有其他可以承接全部股份的上市地，企業基於正常商業考慮一般不會主動退市。另一方面，美國市場在支持科技創新型、初創型企業方面仍有優勢，對部分企業融資發展仍具備吸引力。企業作出上市或者退市選擇，其基礎和前提是自身經營發展的現狀和需要，相當一部分在美上市中概股目前也還不具備這樣做的條件。

中國石油、中石化（0386）、中鋁（2600）、中國人壽（2628）及上海石化（0338）5大國企，上周齊齊宣布計劃自願從美股退市，