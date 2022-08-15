港股轉升53點　譚仔國際跌超3%　海底撈盈警照升逾6%｜持續更新

美國7月份通脹回落，市場繼續憧憬聯儲局將放慢加息步伐，美股三大指數上周五（12日）齊升，不過「黑期」今早跌逾50點。另外，中石油（0857）、中石化（0386）、上石化（0338）、中鋁（2600）及國壽（2628）上周五傍晚同時公布已申請將美國存託股份從紐交所退市。



【09：52】港股升53點

恒指最新升53點，報20229點；科指升0.91%，報4389點。

譚仔國際（2217）跌逾3%，報2.63元，其母公司東利多公布截至今年6月底止季度業績，其中譚仔於期內收益5.95億元，按年增長4.8%；稅後溢利3,500萬元，按年跌44.44%。

發盈警的海底撈 （6862） 低開倒升逾6%，報17.02元；同樣盈警的快狗打車 （GOGOX，2246） 早段跌幅擴大至10.49%，報6.4元。

【09：20】港股低開137點

港股低開137點，報20038點；科指低開0.91%，報4310點。

科技股多數低開，阿里巴巴（9988）跌1.18%，美團（3690）跌0.06%，騰訊（0700）跌0.79%。舜宇光學 （02382） 績前跌逾1%。

中國石油﹙0857﹚、中石化（0386）、中鋁（2600）、中國人壽（2628）及上海石化（0338）5大國企，上周齊齊宣布計劃自願從美股退市，今早齊齊低開，分別跌0.85%、1.61%、1.37%、2.04%及1.57%。