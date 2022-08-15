恒指季檢周五出爐　中金預測11隻潛在藍籌新貴　百度、快手或染藍

恒指季檢結果本周五（19日）出爐，中金上月中旬發布港股通與恒指半年度調整預覽，預計11隻港股成潛在候選者，包括百度（9888）、快手（1024）及京東健康（6618）等。

根據恒指公司在2021年3月發布的諮詢結果，恒指成分股將在2022年中前增加至80隻，最終固定在100隻。但擴容速度整體慢於預期，目前恒指成分股為69隻。中金稱，如果恒指依然遵循2022年中達到80隻的擴容目標，則此次調整將一次性增加11隻，因而此次是否會大幅擴容值得關注。

中金估計，百度、快手、京東健康、翰森製藥 （3692） 、華潤燃氣 （1193）、海爾智家 （6690）、中國飛鶴 （6186）、中國燃氣 （0384）、金蝶國際 （0268） 、金斯瑞生物科技 （1548） 和紫金礦業 （2899） 等有可能成為被納入恒指的潛在候選者。

不過，中金強調，過去歷史結果可能與上述簡單基於排位的篩選存在較大出入，例如百度、快手、京東健康等在過去幾次的預測中都排在前列，但最終都未能被納入，主要可能是一些作為指數諮詢委員決策依據的因素，如行業和上市地代表性等並無詳細說明或量化依據，也不排除有其他非量化因素的考量影響最終決策。