騰訊業績前瞻｜上季經調整盈利降18%　廣告業務遭看淡料減23%

有股王之稱的騰訊控股（0700）將於星期三（17日）公布中期及次季業績。因應公司第二季受到疫情衝擊，加上未獲政府審批發行新網絡遊戲版號，《彭博》綜合大行預測，料騰訊上季經調整盈利平均值約243.9億元（人民幣‧下同），按年跌18%；整體收入預測平均值為1,356億元，按年下跌2%。

雖然三大業務中，金融科技及企業服務，收入有望按年升10%。可是內地政府近三次通過的遊戲版號名單中，騰訊均未能取得版號，故公司一直未能推出新遊戲，遊戲業務表現惹投資者關注。



另一方面，騰訊大股東早前已宣布，會不時沽貨為回購股票籌集資金。證券業人士認為，有關減持行動對投資者帶來很大心理壓力，建議待大股東「沽乾沽淨」才考慮入市。



市場預測騰訊次季業務下跌。（資料來源：彭博、單位為人民幣）

經濟疲弱 料次季網絡廣告收入明顯下跌

騰訊三大主營業務，分為（1）收入佔比逾50%的增值服務（VAT）；（2）增長急速的金融科技業務；以及（3）網上廣告業務。當中遊戲業務便是增值服務一部份。

遊戲業務一向是公司主要收入來源。可是在今年首季，有關業務表現不如往昔，其中本土遊戲業務收入按年跌1%至330億元。公司指出由於未成年人保護措施對活躍用戶及付費用戶數量造成了直接及間接的影響。國際市場遊戲收入則錄得4%增長至106億元，或以固定滙率計算增長8%。公司指出，這反映《VALORANT》及《部落衝突》等遊戲的收入增長。

雖然在首季業績公布後，大行預料騰訊遊戲業務可以有改善，公司管理層於季度業績電話會議上指出，內地重批遊戲版號對本土遊戲業務有正面幫助，將有利於更多產品發行，預計行業發展將逐步改善。但是公司至今仍未獲內地監管機構批出新遊戲版號。因此第二季遊戲業務表現，為市場人士關注焦點。

凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑亦指出，近年遊戲版號問題成騰信一大弊病。「遊戲多、受歡迎，也只影響流水量，但不會對公司的純利有任何幫助。」他認為今年次季封城本應對騰訊有利，當不能上班﹑上學，遊戲的使用量應比疫前水平高。可是騰訊受限於未獲新遊戲版號，未能出版新遊戲，故未能受惠。但溫傑強調，不增長不代表會跌很多，反而真正的挑戰在於其他業務範疇上。

大和預測騰訊各業務均不明朗。（資料來源：大和、單位為人民幣）

就如上文提及，騰訊旗下有三大業務，其中廣告業務收入在今年首季已按年下跌18%。大和預料，在次季網絡廣告收入跌幅更達到兩成，為三項業務中收入倒退幅度最大。

溫傑認為今年第二季經濟差，加上封城等防疫措施，普遍市場都未有足夠資金應付廣告開支，故連帶拖累騰訊廣告收入。

《王者榮耀》遊戲頁面。

不過溫傑對於騰訊下半年表現看法較正面，認為會有好轉。就遊戲業務層面，內地監管方面加辣方法有二：限制青少年打機時間、以及公司遊戲版號不獲審批。惟他認為內地政府已用盡以上招數，下半年會放鬆監管，使業績有一定增長。

大行花旗於報告內亦指出，預料騰訊第三季電腦遊戲收入將按年增長6.2％至124億元，又認為憑藉海外豐富的渠道，預計未來數季遊戲收入將更趨多元。

大股東持續減持 對散戶造成心理壓力

業績表現以外，騰訊大股東Nasper及旗下Prosus早前已明言會減持，以籌集資金進行回購，亦引起投資者關注。溫傑認為有關減持行動屬「有排搞」。「我買入，股價升高，佢又沽，變相托高股價比大股東沽貨，所以佢一日未沽完我一日都唔會買。」他認為市場上出現不定時而持續地沽貨，對散戶造成很大的心理壓力，故提醒散戶要等大股東「沽乾沽淨、價都跌到殘」， 先好入場。

2021年初在資金追捧下，騰訊股價高見7775.5元，其後受到多項負面因素拖累，股價持續下跌到300元。温傑強調當時升勢只是「泡沫」，估計來年股價不可能升到600或700元高位，加上中國整體經濟增長放緩，相信就算到330元水平都已有一定阻力。