強積金｜資金換馬　駿隆稱上月股票基金錄7億元資金流入

歐美股市近期有所回升，駿隆數據顯示，7月強積金成員基金資產轉移有明顯放緩跡象，大約有7億元資金流入股票基金市場，其主要來自混合型資產基金市場（約6億元）。今年初至今回報十大表現最佳成份基金繼續為保守型基金，而最差成份基金主要為大中華股票基金。

強積金市佔率方面，業界龍頭首三位依次為宏利（27%）、滙豐（17.8%）及永明（11%）。於過去 12 個月，宏利（+0.7%）及永明（+0.3%）錄得最多市場佔有率增幅，相反滙豐（-0.3％）的市場佔有率則下滑最多。

美國通脹在6月見頂，市場預期未來通脹緩和，7月強積金大多數基金表現回升，惟中港股票基金受地緣政治及疫情反覆等影響，表現較預期差。年初至今表現最佳的成份基金為交通銀行愉盈退休強積金計劃交通銀行強積金保守基金 ，回報率達0.38%，表現最差的主要為大中華股票基金，另外還有宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF歐洲股票基金，年初至今錄得負回報27%。

駿隆集團執行董事王玉麟表示，預期債券市場回報表現未必理想，建議投資者謹慎投資。較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會。投資年期較長的強積金成員可考慮轉入股票市場作長線退休投資。如有疑問建議成員可和強積金投資專家了解適合自己的投資部署。