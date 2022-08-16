財匯局與會計師公會簽署修訂監督安排協議聲明

財匯局與香港會計師公會在財經事務及庫務局局長許正宇的見證下，簽署《修訂監督安排協議聲明》。

修訂協議聲明涵蓋在會計專業規管制度於今年10月1日生效後，會財局﹙會計及財務匯報局﹚就監督公會履行法定職能方面的更廣泛責任。屆時，會財局將監督公會的法定職能包括︰藉舉辦考試以確定某些人士是否合資格註冊成為會計師；處理關乎會計師註冊的事宜；安排會計師資格的相互或交互認可；就會計師的持續專業進修設定要求；發出或指明會計師的專業道德標準，會計師的會計、核數及核證執業準則；以及就合資格註冊成為會計師及會計師的持續專業進修提供培訓。

許正宇表示，深信財匯局與會計師公會將繼續緊密合作，使監督安排達至最大成效。在新制度下，香港作為國際金融中心的地位必將更加鞏固，有利會計專業的長遠發展。

會計師公會會長方蘊萱稱，將繼續肩負培訓及發展香港會計專業的責任，並為行業制訂準則。公會將繼續與會財局攜手，帶領會計業界發展。

財匯局主席黃天祐表示，修訂協議聲明進一步確保會財局在規管改革下，在監督公會整體職能方面的成效更佳，從而提升會計專業的能力及其可持續發展。