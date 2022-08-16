97%受訪者期望通關　基金公會盼金融高峰會前實現零檢疫及隔離

近日政府將入境檢疫安排改為3日酒店檢疫，以及4日家居醫學監測。可是相較其他地區包括競爭對手新加坡的免檢測隔離入境措施，仍有一段距離。香港投資基金公會最新調查顯示，高達97%的會員認為，與其他各地通關是重拾香港競爭力，提升對人才吸引力的關鍵，並為國際金融中心的基本條件。基金公會主席鄒建雄表示，會員期望在11月金融高峰會前，現行的檢疫措施能有更多放寬以達至零檢疫及隔離，令各地人員能夠自由出入。

投資基金公會於7月向會員基金管理公司進行了一個關於人才的問卷調查，36家基金管理公司回覆，回覆率高於以往其他調查，而回覆的公司包括具有行業代表性的國際公司。調查發現，除了與國際通關，會員認為與內地通關亦非常重要，82%視其為最優先事項。有三分二表示，要吸引人才來港或留港出任全球及地區職位極為困難或困難。近七成認為，招聘非香港╱非內地人才（外籍人士）來港工作極為困難或困難。

鄒建雄表示，香港之所以能為全球╱區域基金管理中心，主要是由於有多元及來自不同背景、不同專長的人才，故上述調查結果令人擔憂。

調查並顯示，有 35%公司將部分╱全部區域╱全球職位由香港轉至海外其他辦事處。有 13%公司減少在港員工數目，另一趨勢值得注意﹕有55%受訪會員表示，雖然沒有減少香港員工數目，但正增加其他辦事處員工數目。58%表示作出特別安排允許常駐香港員工在其他辦事處工作（臨時性: 通常為期3至6個月）。32%更進一步允許部分員工（包括一些香港職位）長駐海外工作。鑑於難吸引人才，接近20%公司甚至要提供辛勞津貼來吸引海外人才或居住海外的港人來港工作。

（鄭子峰攝）

鄒建雄表示，對於近日政府最新的3+4檢疫措施表示歡迎，但相較其他地區免檢測隔離措施，仍會對商務人員及投資者流動造成阻礙，並難以吸引人才來港，因為PCR核酸檢測及3日隔離期的酒店住宿費，均需要付出金錢及時間成本。對於常駐香港的海外人才，防控措施也令其難以與海外家人團聚，其小朋友難以享受正常校園生活，促使其因家庭原因而離開香港。

他指出，過去兩年來受到防疫封控措施影響，令香港作為國際金融中心的角色難以發揮，香港獨有的與內地互聯互通機制包括理財通及ETF通等，難以發揮中介角色去吸引內地投資者投資海外，或者海外資金去吸引內地投資者。

他補充，公會除了希望香港能夠達至與各地通關，也希望能夠在互聯互通機制方面進一步優化，提升香港競爭力。調查並顯示，除了盡快與世界各地通關之外，尋找新的增長動力及優化跨境計劃亦至為重要，71%及56%的成員分別提出這兩項。