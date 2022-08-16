華為︰發展數字經濟　助社會踏上可持續發展之路

近年，香港經濟受疫情影響，實體經濟增速放緩，但華為香港指，加速發展數字經濟，不僅可以提升經濟增長效率，也能幫助社會走上可持續發展之路。

該公司引述聯合國報告指，可持續發展目標（SDG）的達成，需要資訊與通信技術（ICT）的支援。而在不久的未來，隨著第五次工業革命浪潮的到來、元宇宙概念的開疆拓野，以及碳中和的逐步實現。在邁入智慧世界的發展階段，數字正在重塑世界。華為從「醫」、「食」、 「住」、 「行」、 「城市」、「企業」、「能源」、「數字可信」 八個維度提出了對2030年的展望。

全球城市數碼化已經歷經技術驅動-城市主導-創新共用三個階段，全球智慧城市已逾1,000個。華為香港認為，香港正向國際創新科技中心的目標全速前進。這需要社會各界一起在人才、資金、數據流動、數字基礎設施等方面通力合作，為香港建立競爭優勢。

華為香港認為，香港正向國際創新科技中心的目標全速前進。﹙資料圖片﹚

全情培養打造繁茂ICT人才生態

華為香港合作夥伴大會2022（「大會」）於8月11日在中環四季酒店圓滿舉行。大會正式啟動「華為港澳ICT人才聯盟 - Huawei Hong Kong & Macau ICT Talent Alliance」及「2022華為雲開發者與ICT大賽系列」，為創科界培育新血，推動香港本地ICT人才生態的構建，打通港澳ICT人才供應鏈。

華為人才夥伴發展部隸屬華為企業業務，是通過構建教育人才生態、行業/產業人才生態、公眾人才生態來實現為ICT行業培養應用型和創新型ICT人才的部門。

作為一家全球領先的ICT基礎設施和智能終端機提供商，華為香港稱，著力與合作夥伴「朋友圈」來共同培養新型ICT人才，打造開放、多樣化、共贏的ICT生態系統，幫助加速城市數碼化進程。