港華智慧能源上半年多賺34%　ESG評級獲提升

港華智慧能源（1083）公布截至今年6月底中期業績， 上半年純利達10.42億元，按年升34%； 每股盈利33.04仙，不派中期息。

期內，營業額按年升31%至101.6億元，燃氣銷售量增加4%至75.41億立方米，銷售管道燃氣及能源業務之營業額較去年同期顯著上升33%至86.37億元，主要是由於整體單位氣價上升。

集團主席李家傑相信隨著下半年國內經濟形勢轉好，集團各項業務將重回更快更好的增長和發展軌道，迎來更蓬勃之發展。

ESG努力獲評為「中風險」的企業

另外，港華智慧能源本月獲國際認可的Sustainalytics 提升分數及評級，成為內地城市燃氣企業中首間被評為「中風險」的企業，以肯定公司在企業的環境、社會及管治（ESG）各範疇作出的努力及成就。

該公司企業環境社會及管治總監/企業事務總監楊松坤表示，港華智慧能源連同母公司煤氣公司持續不懈把ESG理念實踐於公司營運的各個範疇之中，並取得具體進展，「是次獲Sustainalytics提升ESG評級，我們感到非常鼓舞。氣候變化近年已成為國家層面的重要議題，商界的資源投入及相關表現除了反映企業對社會的承擔外，ESG更是風險評估的重要一環，公司可持續發展的成果得到專業肯定，無疑有助加強投資者及各界持分者對企業營運及管治的信心。」