萬洲下半年續控制成本　董事長萬隆：積極於歐洲物色收購目標

萬洲（0288）公布截至今年6月底止中期業績，生物公允價值調整前的擁有人應佔溢利為7.01億元（美元‧下同），按年增加30%；經調整後擁有人應佔溢利為7.59億元，按年增加16.4%。派中期息5港仙。

公司指出期內收入133.98億元，按年增加5%，生物公允價值調整前息﹑稅﹑折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為15.41億元，按年增加25.6%；經調整後EBITDA為16.08億元，按年增加16.9%。

行政總裁郭麗軍表示，受俄烏戰爭影響，推高能源、糧食及勞工價格，使首季歐洲業務呈虧損。次季面對外部影響，集團重整產品結構，降低人手成本、優化生產處方、提升效率；同時將調整產品價格，轉移成本影響，並成功將次季表現由虧轉盈，回升至去年營運狀況，他料下半年將繼續採取相應措施以控制成本。

董事會主席萬隆亦補充，集團未來也會加速發展內地業務規模，並聚焦發展養豬業，目標在2025年內地農場提供30至50億頭活豬。美國方面，農場發展成熟，故不會再作擴張。歐洲方面，集團計劃擴大業務，包括上中下游產業，並預計在歐洲東部發展其農場業務。他又指，為了擴大新鮮肉及包裝肉類等業務，集團一直積極在歐洲尋找合適的收購及合併目標對象，加上現時集團未有任何債務壓力，故未來或會加大在歐洲的投資力度。

展望未來，萬隆料下半年市場仍受到通脹壓力，內地豬肉價格仍然高企，故集團仍按照上半年採取的策略，在下半年繼續控制成本，希望有助集團達致今年銷量及產量目標。