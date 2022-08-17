港交所上半年少賺27%　派息3.45元　港股日均成交額挫近三成

港交所(0388)公布，截至今年6月底止中期業績，股東應佔盈利48.36億元，按年下跌27%，每股基本盈利3.82元，派中期息3.45元。

期內，收入及其他收益89.37億元，按年下跌18%，原因包括外部投資虧損，以至平均每日成交金額減少，令交易及結算費減少以及來自電子首次公開招股的存管費用減少。

單計第二季，主要業務收入較2021年第二季下跌4%至45.14億元，股東應佔溢利為 21.68 億元，按年下跌22%。

今年上半年，香港證券市場的平均每日成交金額1,383億元，按年減少27%。﹙資料圖片﹚

港股日均成交額挫近三成

港交所稱，在不明朗且波動的市況下，期內香港證券市場的平均每日成交金額（1,383 億元）較2021年上半年的半年度新高減少 27%，而 ETF 平均每日成交金額（97 億元）則上升 59%，衍生產品市場的期貨及期權平均每日成交合約張數（1,308,817 張）亦增加 8%。

另外，港交所指，上半年滬深港通交投表現持續強韌，債券通北向通成交量亦繼續強勢增長，平均每日成交金額達 312 億元人民幣，按年升 17%。

阿里巴巴等將來港主要上市，港交所指可鞏固香港作為中概股回流上市的首選優質市場的角色。（網易圖片）

上半年IPO集資額縮九成

談及新股市場，港交所稱，儘管期內新股數目減少，聯交所上市費收入增加3,300 萬元，主要源於被沒收的首次上市費增加。

今年上半年，香港首次公開招股市場於2022年上半年相對平靜，於香港交易所新上市的公司共27家，集資額合共197億元，較2021年上半年下跌 91%。特殊目的收購公司（SPAC）上市機制實施後，今年上半年共有兩家 SPAC 在香港交易所上市，集資 20 億元。於香港交易所上市的申請一直絡繹不絕，於2022年6月30日共有 189 宗上市申請正在處理中，當中包括11宗 SPAC 的上市申請，顯示市場氣氛轉好，集資市場活動有望復甦。

2022 年 6 月，再鼎醫藥﹙9688﹚成為主板首家由第二上市轉為主要上市的公司，而阿里巴巴﹙9988﹚及嗶哩嗶哩﹙9626﹚亦宣布計劃於2022年年底前轉為雙重主要上市，港交所指，可鞏固香港作為中概股回流上市的首選優質市場的角色。