騰訊業績｜上季經調整溢利按年跌17%至281億元人民幣　擬回購

騰訊（0700）公布截至今年6月底止第二季業績，非國際財務報告準則權益持有人應佔溢利為281.39億元（人民幣‧下同），按年跌17%，業績表現較預期佳。

公司又指出期內權益持有人應佔溢利為186.19億元，按年跌56%。

季內收入為1,340.34億元，按年跌3%，經營盈利按年跌43%至300.67億元。

公司又指，擬在財報發佈後按照上市規則的規定，進行股份回購。

公司表示，期內增值服務收入為716.83億元，按年跌0.5%，網絡廣告業收入為186.38億元，按年跌18.4%，金融科技及企業服務收入為422.08億元，按年升0.8%。

公司進一步指出，上季本土市場遊戲收入為318億元，按年跌1%；國際市場遊戲收入按年跌1%至107億元。社交網絡收入則增加1%至292億元。

網絡廣告業務方面，公司指出期內表現反映正聯網服務﹑教育及金融領域需求明顯疲弱，又指出廣告業務在今年4﹑5月時受衝擊較大，惟部份因與合併搜狗帶來的廣告收入所抵銷。

金融科技及企業服務方面，上季收入按年增1%，指出增幅按年增速較今年首季放慢，與4﹑5月時新一輪新冠疫情短暫抑制了商業支付活動。公司又指出企業服務收入按年略有下跌，反映公司致力縮減虧損項目。

上半年經調整溢利按年跌20%

公司又指出，截至今年6月底，於上市投資公司的權益公允價值為6,019億元。期內以公允價值計算且其變動計入其他全面收益的金融資產的公允價值虧虧損615.81億元。

此外騰訊表示，截至今年6月底的上半年，非國際財務準則權益持有人應佔溢利為536.84億元，按年跌20%，權益持有人應佔溢利為420.32億元，跌53%。收入則跌1%，報2,695.05億元。