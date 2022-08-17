瑞銀財富管理：下半年市場續波動　建議分散投資降風險

瑞銀財富管理私人客戶大中華區主管黃國正表示，預計下半年市場受到環球央行加息以及地緣政治等因素，而持續波動。同時預料美元保持強勢，建議客戶在做出投資決定時需要謹慎，以分散投資方式來減低風險，例如另類投資，包括對沖基金及私募基金，這類投資與市場關聯性較少。

同時，可以多留意具有價值的公司，這些公司即使在經濟不景氣的情況下，仍能盈利及派息，具備較高防守性。在區域性方面，會建議投資亞洲地區的中國、印尼及泰國。

黃國正表示，有信心在未來三年大中華地區（中國、香港及台灣）客戶數目能夠翻倍。他指出，目前瑞銀財富管理私人客戶佔大中華地區整體客戶數目的比率僅有單位數字，但私人客戶增長潛力巨大，單計香港千萬富翁就有逾43萬人，資產中位數達約1,600億元。所謂的私人客戶，指的是資產規模介乎100萬至500萬美元的客戶，包括企業家、年輕家庭、金融或非金融業專家。

瑞銀剛在5月尾於亞太區推出Circle One，將客戶與專家、思想領袖及投資建議聯繫起來，為客戶提供每日大市分析等內容，這些內容以互動視頻及直播等不同形式展出，客戶可獲取個人化投資建議，並能選擇進行投資或交易。黃國正表示，Circle One至今獲得數千名客戶下載，市場反應屬於正面，有約50%客戶對於可持續性投資以及藝術類的資訊有興趣，明年計劃逐步推廣到包括美國及歐洲在內的各個地區。