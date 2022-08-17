騰訊否認減持美團　稱公司價值被低估　會繼續回饋股東

昨日突然傳出騰訊（0700）會大手減持美團（3690），引發後者股價曾大瀉逾12%。騰訊管理層在今日的業績分析員會議上否認減持美團，指出有關傳聞並非真確。

首席戰略官兼高級執行副總裁James Mitchell進一步指出，公司一直在優化投資組合，並且對回饋股東一直相當重視。目前公司價值及投資組價值均遭到嚴重低估，同時指出公司對資金合理分配是非常關注。在投資時會非審慎，繼續投資之餘，亦會按需要減持部份項目。

他又指出公司之前已減持了京東（9618）及SEA等股票，並且已回饋予股東，涉及總值170至180億美元。在前述交易上，讓公司學習如何有效處理銷售。他亦指出股東對「以股代息」及減持投資的反應理想，未來會透過更多方式讓股東獲益。

他亦指出公司透過回購以回饋股東，未來公司會繼續進行回饋股東行動。

上季已退出多項非核心業務

在分析員會議中，公司管理層亦有提及有關成本控制措施。總裁劉熾平指出公司正採取多項措施以降低成本，在上季已主動退出多項非核心業務，當中包括網上教育﹑電商及遊戲直播待。他亦談及公司將表現欠理想的業務進行疏理，並且減少營銷項目支出，市場推廣開支亦縮減。

他進一步指出為提高成本效益，其中一項措施是將在內地的內部服務轉移至騰訊雲。James Mitchell則指出成本仍有可下調空間，在下半年將會反映更多措施成效。

在談及整體監管環境時，劉熾平指出目前行業監管已向正向化發展，近期對平台經濟的監管方向趨向正面。對於內地近期已重新批出遊戲版號，可是騰訊等 大型公司仍未獲批新遊戲版號。他指出批出新遊戲版號有助整體行業發展，預料公司亦會獲得版號。

James Mitchell認為，未來數季遊戲業務收入可以回復增長，但指出遊戲業務收益，並非公司盈利增長前題。

國際遊戲業務方面，James Mitchell指出會透過已投資的開發商推出新遊戲，並且會積極在海外物色收購開發商的機遇。