藥明生物半年經調整溢利增60%　未完成訂單量增48%

藥明生物（2269）公布截至今年6月底止中期業績，擁有人應佔溢利為25.35億元（人民幣‧下同），按年增加37.6%，應佔經調整溢利為28.35億元，增長60.3%。不派息。

公司指出期內收益為72.06億元，增長63.5%，毛利為34.13億元，增加48.6%，毛利率為47.4%，按年跌4.4個百分點。

公司指出，上半年集團未完成訂單總量按年增長48.15%至184.67億美元，其中未完成服務訂單增長77.19%至128.09億美元，而未完成潛在里程碑付款訂單增長8.06%至56.58億美元。同時，3年內未完成訂單總量提升35.57%至30.49億美元。

公司又指出，在CRDMO平台方面，綜合項目數按年增長30.9%至534個，包括近500個非COVID綜合項目。臨床前項目數增長35.4%至287個。早期臨床開發項目數增長27.5%至204個，當中144個I期項目及60個II期項目）。後期臨床開發項目及商業化生產項目數增長 19.4%至43個，包括14個商業化生產項目。

至6月底，藥明生物為434名客戶提供服務，按年增加82名。