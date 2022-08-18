恒指轉跌84點　碧桂園跌4%成最差藍籌　啤酒股逆市造好｜持續更新

隔晚美股三大指數收市齊下跌，「黑期」今早最新微跌約20點在19860點附近。此外，今日公布業績包括吉利（0175）、銀娛（0027）、網易（9999）、越秀地產（0123）等。



【10：16】港股跌84點

港股跌84點，報19837點；科指跌0.75%，報4206點。

啤酒股逆市造好，潤啤 （0291） 升超半成，青啤 （0168） 升近2%，百威亞太 （1876） 升逾3%。

盈警的碧桂園 （2007） 跌逾4%，成表現最差藍籌，其餘內房股向下，中海外 （0688） 跌逾2%，潤地 （1109） 跌近2%，雅居樂 （3383） 、龍湖 （0960） 跌逾3%。

【09：20】港股高開69點

港股高開69點，報19991點；科指高開0.26%，報4249點。

騰訊（0700）高開4.22%，報316元，該公司次季純利跌56%至186.19億元人民幣，經調整純利跌17%至281.39億元人民幣，按季升10%；期內收入跌3%至1340億元人民幣，是上市以來首次下跌。

美團亦高開近2%，日前傳騰訊計劃減持美團（3690）全部或大部分股權，騰訊首席戰略官James Mitchell回應指報道不準確。

另外，碧桂園 （2007） 盈警跌逾1%，該公司料上半年度股東應佔淨利潤介乎約2億元至10億元人民幣，按年減少93.3%至98.7%；核心淨利潤介乎約45億元至50億元人民幣，按年跌67.1%至70%。