李嘉誠家族重組長和長實股權　涉56億元市值

李嘉誠家族近日重組長實（1113）及長和（0001）的部分持股架構。

據聯交所資料顯示，Li Ka Shing（Global）Foundation將所持長實約3%及小量長和股份，以合共約56億元轉讓予Li Ka-Shing Unity Holdings，交易代價以「現金以外資產」交付。

是次增持長實股份的私人公司Li Ka-Shing Unity Holdings，是長和系的控股公司，目前分別直接控制長和及長實約26.19%及30.43%股權，相當於李嘉誠及其長子李澤鉅手上約三分之二股權。

Li Ka-Shing Unity Holdings原由李嘉誠、李澤鉅與次子李澤楷三父子各持有33.3%股權，不過在2012年家族股權重組時，李澤楷將全部33.3%股權轉讓予李澤鉅。

資料顯示，Li Ka-Shing Unity Holdings分別由李嘉誠及李澤鉅持有33.3%及66.7%，而李嘉誠及李澤鉅在Li Ka Shing（Global）Foundation則各持33.3%。

是次交易完成後，其餘一名不具名且仍在Li Ka Shing （Global） Foundation持股約33.3%的人，將會失去這批市值約56億元股份的權益。惟未知該名不具名股東是否李澤楷。

本地媒體引述長和發言人表示，今次屬家族內部持股重組，李嘉誠及李澤鉅的實益持股無變化，又指公司一向沒有見到李澤楷披露個人在長和的股權資料。