東亞中期少賺44%　內地不良貸款升近60%　減值貸款比率升穿2%

東亞銀行 （00023） 上半年盈利按年挫43.9%至14.99億元，主要是香港及內地業務的減值損失大幅增加所致。內地房地產行業持續受困，導致若干規模較大的客戶被降級，而已為相關風險作出合適的撥備。中期股息按年跌54.3%，至每股港幣0.16元。

期內，淨利息收入增加5.6%至58.3億元。在利率上升的環境下，淨息差由1.38%擴闊至1.42%。至於非利息收入下跌20.9%，至22.88億元。

資產質素方面，金融工具之減值損失由2021年上半年的5.81億元，增至2022年上半年的港幣21.36億元。

集團的減值貸款比率由去年底的1.09%，上升至今年6月底的1.58%。香港業務的減值貸款比率由1.09%上升至1.76%，而內地業務的減值貸款比率則由1.54%上升至2.12%。

內地業務方面，新增不良貸款上升至15.61億元，較去年同期上升 59.6%，主要由於若干房地產客戶被降級所致。東亞中國在評估經濟疲弱及房地產市道持續下滑對貸款組合的影響時採取了審慎策略，減值損失因而增加，按年上升 211.3%至9.90 億元。