多間大型國企集體退市　羅兵咸永道：中美雙方短期內未能解決問題

羅兵咸永道今日（18日）發布了今年上半年中國科技、媒體及通訊行業（TMT）企業首次公開募股（IPO）的回顧與展望，預計下半年內地TMT企業仍將選擇內地及香港作為主要上市地。

今年上半年內地TMT企業IPO數量較2021年下半年的74宗有所下降，合計68宗，融資總額回升至約1,604億元（人民幣，下同）。其中，於內地主板上市的中國移動（0941）融資額約520億元，為上半年最大的內地TMT企業IPO。

羅兵咸永道中國內地科技、媒體及通訊行業主管合夥人高建斌表示，今年上半年，有13%的內地TMT企業選擇在香港及海外上市，共計9家，獲得約47億元融資額，佔總融資額的3%。

羅兵咸永道認為，內地出台33項穩定政策的實施將進一步提振經濟復甦，也將帶動2022年下半年的資本市場表現，預計內地TMT企業仍將選擇內地及香港作為主要上市地，但長遠而言，美股市場較成熟、集資額度較高，內地TMT企業將偏向選擇美國作為主要上市地。

2022年4至5月期間，美國證交會（SEC）已將159家在美國上市的中企列入預摘牌名單中。（路透社）

國企退市反映中美雙方短期內未能解決問題

2022年4至5月期間，美國證交會（SEC）已將159家在美國上市的中企列入預摘牌名單中。近日，中國人壽（2628）﹑中國石油（0857）﹑中石化（0386）及中國鋁業（2600）等多家大型國企，集體宣布將其美國預託證券（ADR）從紐交所退市。

羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊行業主管合夥人周偉然認為，宣布從美國退市的國企都是掌握重要數據的企業，預料小型TMT公司不會受影響，不過大型國企退市可能反映中美雙方在短期內仍未能解決問題，因此仍要留意地緣政治的不穩定性及風險。

展望下半年，周偉然指出，科技創新型TMT企業和中概股的回歸將繼續成為資本市場的主要推動力。在多項刺激經濟增長政策的支持下，隨著註冊制的完善，內地資本市場預期將在壓力中繼續逆勢增長。而港交所即將允許未盈利的科企上市，亦能成為香港新股市場的推動力。