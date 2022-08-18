九巴上半年稅後虧損擴至1.39億元　母企載通轉蝕9450萬元

九巴母企載通（0062）公布截至今年6月底中期業績，上半年轉蝕9,450萬元，去年同期為賺2,020萬元；每股虧損0.2元，不派中期息。

期內，九巴車費收入25.72億元，跌13.6%；除稅後虧損由去年同期的3,690萬元，擴大至1.39億元，集團指主要由於第五波毒病爆發，導致乘客量大幅下降。於上半年，九巴在防疫抗疫基金下各項支援計劃中獲得的政府補貼為2.36億元。

期內，龍運巴士除稅後虧損為2,540萬元，去年同期賺270萬元；車費收入為1.39億元，按年減少11.4%。

集團指，九巴已訂購52部雙層電動巴士（電巴），連同今年已投入服務的單層電巴，九巴及龍運有逾80部電巴最快年底開始陸續投入服務，並計劃最快於2025年，八份之一的車隊達至電動化。

集團又指，位於觀塘地段的項目，預計明年落成，兩幢甲級寫字樓的前期推廣已經展開，加上逾50萬平方呎的基座商場預計於2024年落成，相信會帶來穩定的回報。去年集團決定將屯門的物業重建發展，透過出租寫字樓及零售空間帶來長遠及持續的收入，集團會繼續以開拓經常性收入來源為業務策略。