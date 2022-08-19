雅居樂折讓16%減持雅生活　套現3.43億元　增強短期償債能力

雅居樂集團（3383）公布，於8月19日交易時段前，公司旗下間接全資附屬公司與管理人就出售事項訂立大宗交易協議，以每股H股7.01元價格出售雅生活（3319）的4,900萬股。董事會預料，出售事項的所得款項總額估計為約3.43億元。



雅生活周四收報8.35元，意味作價折讓16%。該股開報7.2元，低開13.8%，成交額5.69億元。

該批4,900萬股雅生活H股，佔已發行股本約3.45%。緊隨出售事項完成後，雅居樂持有雅生活H股的佔比，由54.31%降至50.86%。雅生活將會繼續入賬列作雅居樂附屬公司。

雅居樂稱，公司一直致力於改善資本結構，積極拓展項目開發及債務償還的融資渠道。於今年8月11日，公司宣佈其已將足夠的資金存入受託人的指定銀行賬戶，用於8月15日全數贖回於8月14日到期的2億美元的5.125%優先票據。

是次出售事項募集的全部資金，將用於加強集團的資產負債表及財務流動資金，推動集團的持續健康發展，增強集團的短期償債能力。出售事項完成後，集團的財務狀況將進一步改善，為未來的發展提供更堅實的基礎，而集團的健康發展也將支持雅生活項目管線向前發展，有助於提升雅生活的長期競爭優勢。

共青城沽2950萬股 向雅居樂提供無抵押無息貸款

另外，雅生活員工的持股平台共青城亦同樣出售2,950萬股雅生活H股，每股7.01元，預計所得款項總額估計約為2.06億元。共青城同意向雅居樂提供相當於出售其所持有雅生活H股所得的全部所得款項淨額的貸款，貸款將為無抵押且不計息。