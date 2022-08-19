網信辦稱將導督滴滴做好整改工作　消除安全風險隱患

內地網約車程式滴滴，在上月遭到網信辦罰款逾80億元人民幣。據央網信辦網絡安全協調局局長孫蔚敏表示，新修訂的《網絡安全審查辦法》，將網絡平台運營者開展數據處理活動影響或可能影響國家安全的這種情形納入到網絡安全審查中，並明確要求掌握超過100萬用戶個人信息的網絡平台運營者赴國外上市必須向網絡安全審查辦公室申報審查。

去年7月，為防範國家數據安全風險、維護國家安全，保障公共利益，依據國家安全法、網絡安全法，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》對滴滴出行實施了網絡安全審查。

孫蔚敏稱，將指導督促滴滴公司切實做好相應整改工作，消除安全風險隱患。加大對網絡安全、數據安全、個人信息保護等領域的執法力度，依法處置危害國家網絡安全、數據安全、侵害公民個人信息等違法行為，切實維護國家網絡安全、數據安全和社會公共利益，有力保障廣大人民群眾合法權益。

20家擬在海外上市企業已作申報

根據網絡安全審查辦法，對網絡平台營運者到海外上市審查，重點是評估企業上市可能帶來的核心數據、重要數據或者是大量個人的信息被竊取、洩露、毀損，以及非法利用非法出境的風險；關鍵信息、基礎設施、核心數據、重要數據或者大量個人信息被外國政府影響控制惡意利用的風險，以及網絡信息安全風險等因素。

孫蔚敏示，內地始終支持境内企業依法、依規，合理利用境外的資本市場融資發展，對外開放是基本國策，中國擴大高水平開放的決心不會變。《網絡安全審查辦法》自今年2月15日修訂實施以來，截至目前，已經有超過20家擬赴國外上市的企業，向國家網絡安全審查辦公室進行了申報。