恒生投資接任盈富基金經理人　9月19日起容許以人民幣計價及買賣

盈富基金（2800）發公告，指出從9月19日起盈富基金經理人轉為恒生投資管理。

盈富基金同時指出，自轉換經理人生效日起，基金管理費將會下調至新分級費率。其中每年管理費方面，為以下各項的總和。資產淨值首150億元為0.045%，其後150億元為0.03%，再之後150億元為0.02%，餘額為每年0.015%。

信託人費用方面，為下列各項總和，資產淨值首150億元為每年0.045%，其後150億元為0.03%，再之後150億元為0.2%，餘額為0.015%。

另一方面，恒生投資將為盈富基金引入民幣交易櫃台。基金單位將自雙幣櫃台模式生效日期起在聯交所以港元及人民幣買賣，根據信託契據，實施該雙幣櫃台安排毋須對信託契據作出修訂，因此根據信託契據的條款，雙幣櫃台安排毋須尋求基金單位持有人的批准。

恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示：盈富基金對香港有深層意義，是為香港人而設的基金，很高興即將於9月19日接任為盈富基金經理人，這標誌著同樣植根香港的恒生投資在業務發展上的一個新里程。

她又指，近年投資於香港ETF市場愈趨流行，香港的ETF資產管理規模在過去3年增長了超過45%，僅在2021年已突破港幣4,000億元；而新推出的「ETF通」更有助香港ETF市場進一步發展。在履任盈富基金經理人後，恒生投資將致力爲直接或透過強積金投資於盈富基金的投資者創優增值，冀讓盈富基金保持作為香港人籌劃理想生活的主要投資選擇之一外，亦支持香港ETF市場繼續受益於持續增長的需求。