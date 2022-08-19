香港小輪半年賺6500萬元　按年跌4%　料帝御項目9月獲取滿意紙

香港小輪（0050）公布截至今年6月底止中期業績，稅後綜合純利為6,507萬元，按年跌4.4%；基礎溢利為5,400萬元，按年增加64%。派中期息10仙。

今年上半年收入為1.38億元，按年增加21.6%。

公司指出持有50%股權﹑位於屯門青山公路—青山灣段8號的合營項目「帝卸」，在今年1月取得入伙紙，待今年9月預計成功取得滿意紙後月，已售出的1,748伙便會分批交付予買家，物業銷售收益將相應獲得確認入賬。

至於桂林街/通州街發展項目，料重建後可獲得9.75萬平方呎的住宅樓面。上蓋工程現正展開，預料2024年上半年完成。

公司指出，有鑑於醫療保健之未來潛力，銳意開展醫療美容業務以作多元化投資；位於尖沙咀美麗華大廈的醫美診所和高端美容服務中心，已於本年8月中旬正式開業，提供塑型緊緻提升、美白抗衰老、改善皮膚狀況及體重管理等美容及輕醫美服務、以及提供由美國食品及藥物管理局與歐盟授權認證的設施及藥品。

公司表示作為恒基兆業地產集團的一員，希望善用恒基生態系統的優勢，向廣大客戶羣提供高質素及個人化服務。於期內在尖沙咀H Zentre與一家國際腫瘤護理醫療集團合作，提供腫瘤治療服務。公司欲透過與其他醫療集團包括仁安醫院合作，提供醫療保健服務，以爭取市場佔有率。