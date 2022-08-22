標普予騰訊A+評級　風險仍是監管和競爭　料繼續剝離投資

標普全球評級表示，騰訊控股﹙0700﹚ 的現金流和槓桿水準應能在未來幾個季度企穩，並支撐其「A+/穩定/--」主體信用評級，騰訊二季度的業績支持這觀點。

報告指出，儘管騰訊的收入可能會在未來幾個季度微幅下降，但估計公司削減成本的措施將支撐其利潤率。截至2022年6月30日的二季度中，騰訊的銷售和行銷費用按年下降21%，標普預計隨著騰訊實行第二階段的削減成本措施，一般及行政開支和銷售成本將進一步下降。

標普又稱，騰訊當季還削減投資支出（包括資本支出），使得2022年上半年的現金流實現淨流入，儘管經營性現金流有所下滑。「我們對該公司2022年的淨債務對息稅及折舊攤銷前利潤（EBITDA）比率預測保持在0.8倍不變，2021年這一比率為0.6倍。同時，雖然我們仍然預計2022年的EBITDA利潤率將從2021年的30%降至約28%，但成本的大幅削減可為我們的預測提供上行空間。」

標普補充，其依然認為監管和競爭將是騰訊面臨的主要風險。中國政府對反壟斷的關注以及對騰訊與其它大型互聯網平臺關聯的審查，恐將限制公司收購潛在的破壞性初創企業或競爭對手的能力。隨著時間推移，如果此類行動（或非行動）無法應對破壞性創新風險，則可能削弱騰訊在中國互聯網領域的競爭地位。為此，騰訊駁斥了近期有關公司有意剝離美團持股的新聞報導。不過，公司表示將繼續剝離上市和非上市投資，以返還股東回報。