華置︰英新大樓Evergo Tower籌備招租　意向年呎租100英鎊

華人置業﹙0127）宣布，英國旗艦項目120 Fleet Street的重建及活化工程正式啟動，未來將以超高環保標準，朝著商業與藝術的雙軌模式積極發展。

120 Fleet Street 位處英國倫敦核心商業區，由現時名為River Court 的商業建築及歷史悠久的每日快報大樓（Daily Express Building）組成。集團早前預告，將斥資約英鎊 4.29 億元重建及活化整個項目。據悉，該項目為近年獲英國倫敦市決議授予許可重建、並由亞洲投資者持有的商業地產項目之中，規模最大的項目。

River Court 將被重建為共21層的商業建築，當中包括約 54.08 萬平方呎的辦公空間和約 1.86 萬平方呎的零售空間，以及更名為 Evergo Tower，藉此紀念集團過去與愛美高集團（Evergo Holdings Company Limited）合併的輝煌歷史。

River Court 的拆卸工程已經於今年8月18日隆重施工，預期明年第二季初完成。展望新大樓將如期於2026年上半年落成，勢必與愛美高集團於39年前在中國香港上市般惹人注目。

與此同時，華置稱，集團已經委託租務代理就 Evergo Tower 籌備招租，目標租戶為跨國金融企業或相關機構。意向每年每呎租金約80至100元英鎊，相等於物業重建之前的1.78倍至2.22倍；預期每年租金收入約4,400萬至5,500萬元英鎊，相等於物業重建之前的2.51倍至3.14倍。