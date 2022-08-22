華置英歷史建築將設藝術廳　曬大劉絕密珍藏　甘比親打骰｜溫多娜

華置﹙0127﹚英國旗艦項目 120 Fleet Street 的重建及活化工程正式啟動，意向年呎租達100英鎊。

講起120 Fleet Street，殊不簡單，位處英國倫敦核心商業區，現時由名為River Court的商業建築及每日快報大樓（Daily Express Building）組成，而每日快報大樓本身作為二星級歷史建築物及具標誌性的裝飾藝術建築，據悉為英國倫敦市近年向亞洲投資者授予重建許可最大項目。

《Everything Must Go》自購入後一直收藏在劉鑾雄在香港的私人個人辦公室內。﹙華置提供圖片﹚

一批卓越私人珍藏 已全數轉贈甘比

120 Fleet Street用來收租之餘，華置同溫多娜講，將會由集團行政總裁陳凱韻﹙甘比﹚親身規劃，活化成頂級文藝空間。其中，每日快報大樓計劃設立全球首個「劉鑾雄藝術廳」，破天荒展示劉鑾雄﹙大劉﹚及陳凱韻親自挑選的私人珍藏。

華置稱，大劉早於27歲開始涉足藝術品收藏，多年來蒐集的藏品包羅萬有，涵蓋中國瓷器、中國古董家具、中國現代書畫、西洋古典油畫及西洋現代藝術等，知名的藏品多不勝數，包括安迪·沃荷（Andy Warhol）的《毛澤東》及尚·米榭·巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的《Everything Must Go》等等。大劉自與甘比婚後已經將這批卓越的私人珍藏全數轉贈予她，自己則專注慈善工作。

上述有機會在「劉鑾雄藝術廳」展示的《Everything Must Go》，據悉為大劉最喜愛的收藏品。當年他在拍賣會看到這幅作品的當眼位置寫著「EverythingMust Go」，與他一手創辦的愛美高集團的英文名稱「Evergo」不謀而合，對他來說別具意義。該畫作自購入後一直收藏在大劉在香港的私人個人辦公室內，從未公開展示，而且其市場價值至今已經比購買時上升了逾千倍。

華置稱，在劉鑾雄熏陶下，甘比不單止掌握股票、債券及物業投資之道，同時精於鑑賞、投資及管理藝術品。

大讚甘比掌握投資之道

近年，甘比掌舵華置，表現稱職，還熱心公益，華置發稿亦盛讚甘比，指她自 2002 年起加入集團工作，於過去 20 年一直跟隨集團前主席及行政總裁大劉學習。大劉不僅被金融界公認其財技出神入化，亦被譽為亞洲最為人熟識的藝術收藏家，在他的熏陶下，甘比不單止掌握股票、債券及物業投資之道，同時精於鑑賞、投資及管理藝術品。

華置補充，甘比初步計劃與著名美術館、拍賣行、畫廊、舞蹈學校及音樂學校等合作，在每日快報大樓定期舉行各式藝術展覽、表演、講座及工作坊等，從而推動藝術及文化發展，尤其是支持新晉藝術工作者。