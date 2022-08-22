RubberBand任豐澤牌代言人　廣告歌靈感來自呢套經濟動畫｜溫多娜

近年疫情下，人與人的相聚變得不再是必然，豐澤牌以「惜相見 盼未來」為提製作全新廣告，並邀請流行樂隊Rubber Band作為廣告代言人，創作廣告歌曲《這刻我們》，以人生不同階段的相聚時光，包含友情、愛情和親情，作為廣告MV的故事線。Rubber Band表示，與豐澤牌在「相聚」想法上一拍即合，豐澤牌電器陪伴顧客度過不少歲月，而過去兩年的疫情也令樂隊開現場演唱會時間一再延遲，再次和樂迷面對面的機會變得難得。

他們分享，廣告歌曲的靈感來自小時候看過的卡通片《相聚一刻》，和歌曲一樣想帶出學懂珍惜相聚的短暫時間，付出真心。成員泥鯭又分享家裡飼養很多不同的小動物，例如他姐姐飼養了3隻貓，但相繼去世，上一次相聚牠們還很活潑，下次去已經生病或者去世了，會知道要珍惜相聚時刻。

RubberBand成員並各自分享與電器產品的小故事，當中阿正分享和雪櫃的故事，回憶小時候喜歡雪櫃一開那刻涼爽的感覺，又會研究關門那刻裡面燈光的熄滅，但最後往往會惹得媽媽的責備。阿偉就分享常常會在潮濕的天氣使用抽濕機，來保養吉他。6號就分享自己是5月天的粉絲，他們有首歌表面講的是電器，但其實想帶出的是母愛，令其取得創作靈感。