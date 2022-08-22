憂儲局再放鷹　道指瀉逾600點　納指、標指挫逾2%

一年一度的Jackson Hole全球央行年會將於本周五（26日）舉行，屆時聯儲局主席鮑威爾將會發表演說。市場人士憂鮑威爾將會發表較鷹派言論，觸發投資者將資金撤離股市等風險資產，其中美國承接上周五跌勢，三大指數早段均跌逾1%，道指跌幅接近500點。至於反映投資者恐慌情緒的VIX指數，急升12.9%，報23.26。



【04:00】美股收市，道瓊斯指數收市報33,063點，跌643點或1.91%；標準普爾500指數收市報4,137點，跌90點或2.14%；納斯達克指數報12,381點，跌323點或2.55%。

【02:53】道指報33,022點，跌683點或2.03%；標指報4,133點，跌95點或2.25%；納指報12,371點，跌334點或2.63%

【01:38】道指報33,098點，跌607點或1.8%；標指報4,143點，跌84點或2.01%；納指報12,403點，跌301點或2.31%

【00:51】道指報33,195點，跌511點或1.52%；標指報4,156點，跌72點或1.7%；納指報12,444點，跌260點或2.05%

【23:00】 道指最新報33223點，跌483點，標普指數最新報4157點，跌70點，納指跌257點，報12446點。

歐洲股市跌勢更急，德國DAX指數最新報13200點，跌344點，法國CAC指數最新報6355點，跌140點，英國富時指數報7518點，跌31點。

具有避險功能的美元，成為投資者追捧對象，美匯指數升0.52%，報108.73。由於投資者擔心未來當局採取更激進加息行動，美國10年國債孳息率曾突破3厘，最新報2.998厘。