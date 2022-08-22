人行稱大型銀行要做好對小微企信貸支持　保障房地產合理融資需求

人民銀行於網頁上指出，行長、國務院金融委辦公室主任易綱主持召開部分金融機構座談會，分析研究當前貨幣信貸形勢，部署推進當前和下一階段貨幣信貸工作。

會議指出，中國經濟延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動。當前正處於經濟回穩最吃勁的節點，必須以時不我待的緊迫感，鞏固經濟恢復發展基礎。金融系統要進一步提高政治站位，增強責任感，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，保持經濟運行在合理區間，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

會議強調，主要金融機構特別是國有大型銀行要強化宏觀思維，充分發揮帶頭和支柱作用，保持貸款總量增長的穩定性。要增加對實體經濟貸款投放，進一步做好對小微企業、綠色發展、科技創新等領域的信貸支持工作。同時，要保障房地產合理融資需求。要依法合規加大對平台經濟重點領域的金融支持。政策性開發性銀行要用好政策性開發性金融工具，加大對網絡型基礎設施建設、產業升級基礎設施建設、城市基礎設施建設、農業農村基礎設施建設、國家安全基礎設施建設等重點領域相關項目的支持力度，盡快形成實物工作量，並帶動貸款投放。