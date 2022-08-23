滙豐﹕千禧世代佔滙豐One上半年新客近六成

滙豐推出一系列投資優惠，協助18至34歲的千禧世代客戶邁出財富規劃第一步，並支持由Yahoo舉辦的「Yahoo投資達人大賽」，鼓勵他們盡早累積投資實戰經驗。

千禧世代客戶佔滙豐 One今年上半年新客戶總數近六成，25歲或以下滙豐One客戶開立投資戶口的數字比去年下半年更升近兩成。不過，最新一份滙豐FinFit調查結果亦指出，近48%千禧受訪者的得分低於整體港人65分的平均數，顯示他們有需要加強投資及理財知識，藉住各種理財工具及早開始投資。

有見及此，滙豐One推出「調教少年股神」，協助千禧客戶起步投資，並推出開戶及投資優惠。客戶以手機開戶及加入滙豐Trade25並完成股票交易可享高達850元獎賞，滙豐One手機開戶全新客戶可獲400元現金獎賞，現有客戶升級至滙豐One可獲200元現金獎賞。同時，加入滙豐Trade25可獲50元現金獎賞，完成股票交易可獲400元起步投資獎賞。

滙豐亦支持由Yahoo主辦的「Yahoo投資達人大賽」，年齡屆乎18至25歲的人士可組隊（2 至4人）參與為期三星期的虛擬投資比試，更有機會向星級評判團分享其財策計劃並進行四星期的實戰投資，最後出線的三隊可享Yahoo 送出高達15,000元獎金，更有機會與滙豐合作拍片或成為Yahoo TV 財經節目主播。