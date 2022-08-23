Google香港：金融科技發展涉三大要素　業界指B2B銷售人員難招聘

Google 香港以本港的金融科技發展為主題，發表《智慧數碼城市－引領金融科技新生態》研究報告。報告指出，98%受訪的金融科技公司認為產品創新是業務發展最重要一環，其中應用程序界面（簡稱APIs）、數據分析、人工智能及機器學習更被視為加快創新的關鍵工具。

此外，金融科技公司認為營銷策略對刺激業務增長同樣重要。雖然75%受訪金融科技公司認為數碼市場營銷方案非常重要，但只有少於一半的受訪者善用到數據分析及視覺化具。有機會影響金融科技長遠發展的風險因素，其中不少金融科技公司在發展後期才注意到網絡安全的重要性或投放相關資源，而只有不足三分之一受訪公司重視網絡安全。

同時，大部份公司均低估了數據分析及視覺化工具於管理及營運當中的重要性。若公司分散管理數據庫而產生數據孤島，將阻礙決策者進行全盤審視及作出明智決策。金融科技公司打從一開始就應考慮跨團隊的數據分析需要，以及採取可靠的網絡安全措施或雲端方案。

研究報告指出，每五間本地金融科技公司便有四間認為有關人才和財政支援方面的政策對推動業界發展至關重要。在招聘方面， 79%受訪公司正尋找具備銷售技能的人才，而鑑於本港66%金融科技公司傾向企業對企業銷售（簡稱 B2B）的模式，不少受訪公司認為擁有 B2B 銷售經驗的人員既重要卻難以招聘。另外，產品設計（68%）、編程（62%）和數碼營銷（62%）的人才也是本地金融科技公司所渴求的。

研究由策略諮詢公司 Quinlan & Associates 負責進行，讓業界持份者更能掌握本港金融科技面臨的挑戰及機遇，加強推動相關發展。

Google 香港銷售及營運總經理余名德表示，香港是亞太區內最主要的金融科技樞紐之一，也是活躍的金融科技社群之一。這份報告揭示了金融科技發展三大要素，首先是金融科技公司必須善用科技和雲端技術方案，第二是必須由起步階段重視數據和網絡安全，投入相關資源確保業務的可持續發展，最後就是加強公私營合作培育人才。

Quinlan & Associates 行政總裁及合伙人 Benjamin Quinlan表示，金融科技將繼續成為鞏固本港作為全球領先國際金融中心地位的動力。本港金融科技樞紐的穩健發展，尤其在應對人才短缺以及區內競爭方面，有賴政策制定者、監管機構以及投資者的全力協助。