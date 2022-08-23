宏利香港上半年核心盈利增1%　新造業務價值跌24%

宏利香港今年上半年的核心盈利錄得34億元，按年增長1%。第二季核心盈利為16.9億元，按年增長1%。增幅反映2022年第二季及上半年有效保單業務的增長，但在新冠疫情的影響下，新造業務量回落則抵銷了部分升幅。

上半年的年度化保費等值銷售額錄得23.6億元，按年減少27%。第二季的年度化保費等值銷售額為10.5億元，按年減少32%。2022年第二季及上半年年度化保費等值銷售額的跌幅，主要由於香港新冠疫情的持續影響，以及澳門收緊防疫措施所致。

上半年的新造業務價值錄得17.5億元，按年減少24%。年第二季的新造業務價值為8.4億元，按年減少28%。第二季及上半年新造業務價值的跌幅主要由於銷售量回落所致。不過，第二季的新造業務價值邊際利潤錄得80.5%的新高，按年上升4.7個百分點。上半年的新造業務價值邊際利潤為74.1%，按年上升3.4個百分點，反映康健及保障產品的利好組合。

上季康健及保障產品佔新造業務29%

宏利香港及澳門暫任行政總裁彭立志表示，儘管疫情持續影響年度化保費等值銷售額，但我們樂見客戶更關注健康風險，帶動康健及保障產品的需求進一步增加。第二季康健及保障產品佔新造業務的比例為29%，而去年同期這方面的比例則為24%。

宏利香港是全港第一大強積金供應商，截至6月尾，按管理資產計算，宏利的強積金市佔率為26.7%，按年增長1.7個百分點；今年年4月1日至6月30日期間，按預計現金淨流入計算，宏利的強積金市佔率為36.8%。

截至6月尾，宏利香港的專業代理人數目達11,479人，按年增長6%。相對於期内香港同業的整體代理人數目有所回落，宏利香港的代理人數目在過去12個月的增幅為一衆大型壽險公司之冠。